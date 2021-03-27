Ali Sevim 59 yaşında,

Aslen Göksun Yiricek mahallesinden olup Elbistan Kızılcaoba mahallesinde oturan Şemsi ve Durmuş Sevim ailesinin oğlu, Mehmet Ali Bülbül'ün damadı, Fadime Sevim'in eşi, Murat Sevim, Mustafa Sevim, İlkay Kök, Günay Kireççi ve Ayşegül Sevim kardeşlerin babası, AEL'den emekli Ali Sevim 26 Mart 2021 günü kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Taziyesi Kızılcaoba mahallesi Halk Eğitim merkezi yanında kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 542 542 78 50 oğlu Murat Sevim
0 546 601 47 00 damadı Fikret Kireççi
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun