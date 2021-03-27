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Ali Sevim 59 yaşında,

Ali Sevim 59 yaşında,
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Aslen Göksun Yiricek mahallesinden olup Elbistan Kızılcaoba mahallesinde oturan Şemsi ve Durmuş Sevim ailesinin oğlu, Mehmet Ali Bülbül'ün damadı, Fadime Sevim'in eşi, Murat Sevim, Mustafa Sevim, İlkay Kök, Günay Kireççi ve Ayşegül Sevim kardeşlerin babası, AEL'den emekli Ali Sevim 26 Mart 2021 günü kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Taziyesi Kızılcaoba mahallesi Halk Eğitim merkezi yanında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 542 542 78 50 oğlu Murat Sevim

0 546 601 47 00 damadı Fikret Kireççi

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Anahtar Kelimeler:
Ali Sevim 59 Yaşında
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Adem Kancı 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Sait anteplioglu 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mustafa TURAN 4 saat önce

ALLLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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ALİ KAYIRAN 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun aile yakınlarının başı sağolsun

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FATİH GÖK 4 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun

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Ahmet Muhtar GEYİKLİ 4 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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Nuri soysal 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur icinde yatsın başınız sağolsun

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