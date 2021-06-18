Ali Şahin 83 yaşında
Aslen Hasankendi mahallesi merhum Mevlüt ve PaşaHatun oğlu; merhum Bayram ve Emiş Cırık'ın damadı, Döne Şahin'ın eşi, Ülkü Kamber, Alpedo sahibi Serdal Şahin, Fadime Talip kardeşlerin babaları, merhum Sıbkat Has, Hayrettin Günaydın'ın bacanakların kayınbabası Ali Şahin vefat etmiştir.
Cenazesi 19 Haziran 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Hasankendi mahallesi kendi hanesinde defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i oğlu Serdar Şahin'in Pınarbaşı Caddesi Keçebiroğlu Sokak No:6 Tahiroğlu Apartmanı Kentpark arkasında okunacaktır.
Taziye telefonları:
0543 413 10 80 - 0532 422 30 16 oğlu Serdal Şahin
0542 35326 28 oğlu Kamber Şahin
0532 203 98 50 oğlu Talip Şahin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim