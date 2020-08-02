Ali Şahan 75 yaşında
02 Ağustos 2020 Pazar 21:49
Merhum ali abiye Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
Yerin nur olsun teyzem oğlu...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun