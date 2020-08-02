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Ali Şahan 75 yaşında

Ali Şahan 75 yaşında
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Ekinözü  Kandil mahallesinden İsmail ve Fadime Şahan ailesinin oğlu, Ali, Osman Şahan, Davut Şahan, Ahmet Şahan, Recep şahan,Hatice Boynueğri, Dudu şahan,Şerife Çimen ve Hacer Dal kardeşlerin abisi, Zeytinburnu Belediyesinden emekli Ali Şahan 02 Ağustos 2020 Pazar günü ikamet ettiği Çınarcık'ta vefat etmiştir.
Taziye için telefon :
0552 400 12 41 oğlu Adem Şahan

Yerel Manşetler
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Hamdi olgun 4 gün önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Hamza Topsakal 3 gün önce

Merhum ali abiye Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim

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Çetin Saykın Almanya 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 3 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Osman efeoglu 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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Mehmet Taş 3 gün önce

Yerin nur olsun teyzem oğlu...

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Mehmet Erman (Hoca) 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Etem Kul 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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