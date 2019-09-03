Ali Rıza Narin 84 yaşında

Nizamlar kabilesinden merhum Mehmet- Hatice Narin ailesinin oğlu, Hacı Ökkei ve Hatice Akıl’ın damadı, Köksal, Bekir, Mehmet Narin, Zahide, Hacer, Leyla, Servet Narin’in kardeşleri, Hatice Doğan, öğretmen Serhat Gürbüz, öğretmen Seval Narin, doçent doktor Mehmet Ali Narin’in babaları,öğretmen Esad Doğan, ziraat mühendisi Atilla Gürbüz’ün kayınbabaları, mühendis Ömer Çağrı, Çağatay, Celil, Doğan’ın dedeleri, emekli ziraat teknisyeni Ali Rıza Narin vefat etmiştir.
Cenazesi 4 Eylül 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ulu Camii’nden alınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı Caddesi Pancar Kooperatifi yanı Merta Park köonutlarında okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 512 82 82 oğlu Mehmet Ali Narin,
0 542 530 15 00 damadı Atilla Gürbüz.