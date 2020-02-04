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Ali Rıza Gül 75 yaşında

Akveren Mahallesinden Güller kabilesinden

Ali Rıza Gül 75 yaşında
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Akveren Mahallesi Güller kabilesinden İsmail ve Elif oğlu merhum Mehmet, Merhum Recep Çember , Yaşar Çember ve Gülhanım Dal kardeşi Ali Elmas’ın eniştesi Nevin, Elif ,Nuray , Hacer , Fadime , Merhum Şenay , Ali Rıza, İbrahim , Halil Gül'ün babaları Abdurrahman Elmas , Mevlüt Binboğa , Mustafa Geçer , Hüseyin Çakmak , Merhum Nedim Çil'in kayınbabaları Ali Rıza Gül  04 Şubat 2020 Salı günü vefat etmiştir.

Cenazesi Salı günü öğle namazına müteakip  Akveren Mahallesine defnedilmiştir.

Taziyesi Akveren'de kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye Telefon:
0545-2026682 (Oğlu Ali Rıza)
0544-8444846 (Oğlu ibrahim)
0541-5907222 (Oğlu Halil)



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