Ali Rıza Erbilen 69 yaşında

Merhum Durdu Mehmet ve merhume Gülistan Erbilen ailesinin oğlu, merhum Mevlüt ve merhume Hatice Geyikli’nin damadı, Semiye Erbilen’in eşi, Halil İbrahim ve Gurban Erbilen ile Gülsahar Aydın kardeşlerin kardeşi, Hamit, Mehmet, Süleyman, Musa, Kübra ve Medine Erbilen ile Gül Arslan ve Aysel Küsmüş kardeşlerin babası, Fatih Küsmüş ve Ferhat Arslan’ın kayınbabası Ali Rıza Erbilen vefat etmiştir.

Taziye için telefonlar:

0536 390 0478 kardeşi Gurban

0506 721 0000 oğlu Hamit

0542 213 3235 oğlu Mehmet

0544 644 8090 oğlu Süleyman