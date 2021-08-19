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Ali Öztürk 76 yaşında

Ali Öztürk 76 yaşında
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Güblüce Mahallesinden merhum sıvakçı Durdu Memet Öztürk’ün oğlu, merhume Hacımine, Zahide, Muhittin, Süheyla kardeşlerin ağabeyi, Fadime, Yaşar, Pınar, Nazan, Esved ve Meryem kardeşlerin babaları, Pazar esnaflarından Hambal Ali namıyla tanınan Ali Öztürk vefat etmiştir.

Cenazesi 19 Ağustos Perşembe günü ikindi namazından sonra Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Güneşli Mahallesi Fidanlı Sokak 2 Nolu Sağlık Ocağı karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 738 67 22 oğlu Yaşar,

0 536 286 07 90 damadı Mehmet,

0 536 697 48 28 damadı Ümmet,

0 542 697 32 45 damadı Adem.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Öztürk 76 Yaşında
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Niyazi CERİTLİ 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Adem Kancı 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mesut Köprübaşı 3 saat önce

Ali Öztürk Efendiye ALLAH'TAN Rahmet Yakınlarına Başsağlığı Dilerim. Mekanı Cennet Olsun İNŞALLAH. AMİN..

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 1 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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BAHATTİN ERTEN 51 dakika önce

ALİ ABİ ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN . YAKINLARINA ALLAHTAN SABIRLAR DİLERİM. COK EMEGİ VAR .RABBİM RAHMETİYLE MUAMELE EYLESİN AMİN.

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