Ali Öztürk 76 yaşında

Güblüce Mahallesinden merhum sıvakçı Durdu Memet Öztürk’ün oğlu, merhume Hacımine, Zahide, Muhittin, Süheyla kardeşlerin ağabeyi, Fadime, Yaşar, Pınar, Nazan, Esved ve Meryem kardeşlerin babaları, Pazar esnaflarından Hambal Ali namıyla tanınan Ali Öztürk vefat etmiştir.
Cenazesi 19 Ağustos Perşembe günü ikindi namazından sonra Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Güneşli Mahallesi Fidanlı Sokak 2 Nolu Sağlık Ocağı karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 738 67 22 oğlu Yaşar,
0 536 286 07 90 damadı Mehmet,
0 536 697 48 28 damadı Ümmet,
0 542 697 32 45 damadı Adem.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim