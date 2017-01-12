Ali Özer 62 yaşında

Akbayır (Til) mahallesinden Mustafa ve Döne Özer ailesinin oğlu, Mustafa Kırkgöz’ün damadı, Recep Özer, merhum İsmail Özer, Seher Aksoy, Menekşe Sevin ve Gülkız Günay kardeşlerin kardeşi, Dekerasyoncu Metin, sanayi çalışanı Cuma ve Ali Özer, Medine Karapınar, Seher Kasaboğlu, Lâle Küpeli kardeşlerin babası, Özgür Küpeli, Yasin Karapınar ve Ekrem Kasaboğlu bacanakların kayın pederi sıvacı Ali Özer; ani bir kalp krizi sonucu, 12 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i; Cumhuriyet Mahallesi Akyazı Sk. (Mehmet Akif Ersoy civarı) kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 544 310 54 19; oğlu Metin,

0 541 508 28 48; oğlu Cuma,

0 545 858 24 24; oğlu Cuma Özer.