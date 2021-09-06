Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
23 bin parsel etkilenecek, itiraz için askı süresine dikkat
23 bin parsel etkilenecek, itiraz...
Borç yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı
Borç yapılandırma başvuru ve ödeme...
KASKİ, su fiyatlarına zam yaptı
KASKİ, su fiyatlarına zam yaptı
Kaymakam Demir: “Hayat da aşı da ertelemeye gelmez”
Kaymakam Demir: “Hayat da aşı...
Elbistan’a 3’ü uzman 13 hekim atanacak
Elbistan’a 3’ü uzman 13 hekim...
banner191
banner162

Ali Öksüz 85 yaşında

Ali Öksüz 85 yaşında
banner167

Ali Öksüz 85 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden merhum Şükriye Öksüz’ün eşi, Dr. Zeynep Özkan, öğretmen Hacer Soydan ve Sedat Öksüz kardeşlerin babası, Dr. Metin Özkan ve Mehmet Soydan bacanakların kayınpederi, merhum Necip Üstün, merhum Mehmet Üstün, merhum Navruz Usta ve Esat Üstün’ün enişteleri, Ali Öksüz vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazından sonra Pınarbaşı camiinde namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonları: 

Kızı Dr. Zeynep Özkan 0505 787 84 77

Damadı Metin Özkan 0542 890 97 58

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Ali Öksüz 85 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.