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Ali Kümesöğütlü 56 yaşında

Ali Kümesöğütlü 56 yaşında
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Ali Kömesöğütlü 56 yaşında,

Aslen Çağlayancerit Helete mahallesinden olup Nurhak'ta ikamet eden Mamo ve Ümmügülsüm Kömesöğütlü ailesinin oğlu, Heleteliler Market işletmecisi Bilal Kömesöğütlü'nün kardeşi, Hacı ve İsmail Kömesöğütlü'nün amca oğlu, Mustafa, Ramazan, Mehmet, İbrahim ve Fatoş kardeşlerin kardeşi, Ahmet Aslan'ın kayınbabası, Ali Kömesöğütlü 19 Haziran 2021 cumartesi elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir.   

Taziyesi kendi hanesindedir.

Taziye için telefon :

0 542 412 45 60 abisi Bilal Kömesöğütlü

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