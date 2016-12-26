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Ali Kulat 96 yaşında

Uncular mahallesi Körpınar mezrasından Mustafa Kulat'ın oğlu,

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Ali Kulat 96 yaşında

Uncular mahallesi Körpınar mezrasından Mustafa Kulat'ın oğlu, Ömer, Hüseyin, Fatma ve Ülfiye Kulat kardeşlerin abisi,  Mahmut, Mustafa, Ethem, Bayram, merhum Ramazan, Emiş, Fatma, Hüsne, Fadime, Meryem, Perihan, Saadet, Hatun ve Kiraz Kulat kardeşlerin babası,  Hasan Yıldız, Osman Aksu, Mehmet Doğan, Neco Şal, Kerem Polat, merhum Emrullah Mengiç, Necmettin Polat ve Haydar bacanakların kayınpederi, 50 kadar torun dedesi Ali Kulat, 23 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefon:

0 539 784 91 06 oğlu Ethem.

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