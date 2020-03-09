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Ali Kıvcı 58 yaşında

Ali Kıvcı 58 yaşında
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Çarşı esnaflarından merhum leblebici Yusuf sarının torunu merhum Hacı ve Hatice Kıvcı’nın oğlu; Atilla , Fatoş Kıvcı’nın kardeşleri, merhum Hamza Sarı, merhum Yaşar Sarı, TKİ emeklisi Aladdin Sarın’ın yeğeni Murat Kıvcı’nın dayısı Ali Seyran’ın kayınbiraderi Ümit, Feti ve Özlem Kıvcı kardeşlerin babası Ali Kıvcı 58 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 10 Mart 2020 Salı günü öğle namazına müteakip ulu camide namazı kılınıp gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an’ı Kerim’i Türkköyü mezarlığı yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonları:

 kardeşi Atilla Kıvcı 0553 761 34 46

Dayısı Aladdin Sarı 05435842001

yeğeni Murat Kıvcı 05445680692


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