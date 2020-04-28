Ali Kiriz 88 yaşında

Aslen Nurhak Kullar mahallesinden olup, uzun yıllardır Elbistan da ikamet eden Cuma ve Meryem Kiriz ailesinin oğlu, merhum Mulla Kiriz ve Zeynep Durna kardeşlerin kardeşi, Tek'ten emekli Fevzi, emekli öğretmen Mehmet Kiriz'in amcaları, Elbistan devlet hastanesi personeli Canan Demirci'nin babası, TMO personeli Fatih Demirci'nin kayınbabası, Elbistan belediyesinden emekli Ali Kiriz, 1 yıl önce yakalandığı kalp yetmezliği hastalığına yenik düşerek 28 Nisan 2020 Salı günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Saraykent'de kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar

0 542 486 96 46 damadı Fatih Demirci

0 537 261 81 30 Yeğeni Fevzi Kiriz