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Ali Kılınç 72 yaşında,

Ali Kılınç 72 yaşında,
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Kabaktepe mahallesinden olup Yunus Emre mahallesinde ikamet eden Hasan ve Meryem Kılınç ailesinin oğlu, Mustafa Kuzu'nun damadı, Hatice Kılınç'ın eşi, Muzaffer, Şaban, Bilal Kılınç ile Meryem Boz, Elmas Karakoç ve Selver Saçak kardeşlerin babası, Zeki Boz,Selahattin Karakoç ve Mehmet Saçak'ın kayınbabası, Ali Kılınç vefat etmiştir.

28 Aralık 2020 Salı günü öğle namazına müteakip Hocazade Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar ;

0 535 737 44 97 oğlu Muzaffer

0 535 463 40 54 oğlu Bilal

 


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Ali Kılınç 72 Yaşında
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