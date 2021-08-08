Ali Kayıran 54 yaşında
Elbistan eşraflarından İhtiyaroğlu merhum kahveci Derviş ve Ferdane Kayıran ailesinin oğlu, Mehmet, Çetin, Emine, Fadime, Şengül Şenel kardeşlerin kardeşi, kasap Hüsnü, Hatice Güneş’in damadı, Yavuz, Fatih, Adem, Kadir Güneş’in enişteleri İlhan Bostancı, Emre Tekebaba, Ferhan Şahin Mevlüt Ahmet Demirçapar’ın kayınbiraderi, Tuğba, Tuğçe, Ayşe Gül, Derya, Derviş Han kardeşlerin babası, Songül Kayıran’ın eşi, Ali Kayıran vefat etmiştirt.
Cenazesi 9 Ağustos Pazartesi günü Antalya’da defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Elbistan Maden-İş Sendikası karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 541 458 88 08 kardeşi Çetin,
0 546 932 99 71 kardeşi Mehmet,
0 545 408 46 48 oğlu Deriş Han