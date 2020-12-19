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Ali Katkaya 88 yaşında

Ali Katkaya 88 yaşında
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Ebilli mahallesi Kahyalar kabilesinden merhum Ali ve Ayşe Katkaya'nın oglu, merhum çarşı esnaflarından Köşker Recep Katkaya'nın kardeşi, berber Ömer oto elektricisi Mustafa Katkaya ,Vahide Özdoğan, Hatice Köker ,Nahide Genç'in babaları,terzi Hamdi Özdoğan, Fikret Köker, eūaş'tan emekli Naci Genç' in kayın pederıi Köşker Ali Katkaya vefat etmiştir. Cenazesi 18 Aralık 2020  Cuma öğle namazına müteakip kaldırılmıştır. Taziye için telefonlar Ömer Katkaya 0543 961 63 83 Mustafa Katkaya 0542 565 73 75 Naci Genç 0542 565 77 92  

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Ahmet+canpolat 7 saat önce

Allah+rahnet+eylesin+mekani+cennet+olsun+basiniz+sagolsun

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Hasan KARCIOĞLU 7 saat önce

Ali amcama Allah rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet ruhu şad olsun inşaAllah.

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İlhan Çolak, 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun.

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metin uzman 6 saat önce

Başta ömer katkaya ve yakınlarına başsağlığı dilerim

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mehmet erşahin 6 saat önce

Allah rahmet eylesin sevenlerin başı sağolsun

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Yılmaz kalkan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Mustafa Aytekin 6 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

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Hamza Topsakal 6 saat önce

Merhum ali abiye Allahdan rahmet evlatlarına kardeşlerine damatlarına ve sevenlerine arkadaşım ömer katkaya nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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