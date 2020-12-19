Ali Katkaya 88 yaşında
19 Aralık 2020 Cumartesi 13:36
Ali amcama Allah rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet ruhu şad olsun inşaAllah.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun.
Başta ömer katkaya ve yakınlarına başsağlığı dilerim
Allah rahmet eylesin sevenlerin başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
Merhum ali abiye Allahdan rahmet evlatlarına kardeşlerine damatlarına ve sevenlerine arkadaşım ömer katkaya nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah
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