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Ali Işık 88 yaşında

Ali Işık 88 yaşında
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Çatova (Maraba ) Mahallesi’nden Zeycan Işık'ın eşi, EÜAŞ’tan emekli Hüseyin Işık, sanayi esnafından Yunus Işık ile Meliha, Semaha, Hatice, Emine, Hüsne ve Gülşen kardeşlerin babaları, İsmail Karpınar,  İsmail Erdoğan, Hacı Yalçınöz, Mevlüt Bilge ve merhum İzzet Karpınar bacanakların kayınbabası Ali Işık 21 Nisan 2020 günü 10 yıl önce yakalandığı astım hastalığına yenik düşerek  vefat etmiştir.  Cenazesi 22 Nisan 2020 Çarşamba günü Çatova Mahallesi’nde defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:


0544 825 5540 Hüseyin Işık 


0532 641 3562 Yunus Işık     


0535 544 2197 Hacı Yalçınöz


0543 852 8602 Mevlüt Bilge 


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Ali Işık 88 Yaşında
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HUSEYIN.KIRAC 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN INSAALLAH

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