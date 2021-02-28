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Ali Haydar Kılınç 71 yaşında

Ali Haydar Kılınç 71 yaşında
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 Ali Haydar Kılınç 71 yaşında
Aşağı Ortaören köyünden Memet Yusuf ve Zeynep Kılınç ailesinin oğlu, Fatma Kılınç'ın eşi, Bayram, Apdurahman, Halil, Hikmet, Mehmet, Nihat, İrebe, Güllü ve Sultan kardeslerin kardeşi, Geçit Okul Müdürü Turabi Kılınç, Zeynep, Fatoş ve Leyla kardeşlerin babası, İsmail Cihangir ve Abbas Vural'ın kayınbabaları Ali Haydar Kılınç vefat etmiştir. 
Cenazesi 28/02/2021 pazar günü ikindi namazından sonra Aşağı Ortaören köyünde defnedilecetir.
Kur'an-ı Kerim'i Aşağı Ortaören köyünde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar 
0 530 330 41 62
Turabi Kılınç oğlu 
0 543 302 75 70 
Kardeşi Nihat

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