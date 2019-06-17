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Ali Güzel 55 yaşında

Ali Güzel 55 yaşında

Ali Güzel 55 yaşında

Aslen Nurhak ilçesinden Mehmet ve Sultan Güzel’in oğlu Zarife Güler ve Murat Güzel kardeşlerin babası, Hüseyin, Ahmet, Kazım, Mustafa, Zeliha, Hatice ve Cennet kardeşlerinin abisi Elbistan esnaflarından Ali Güzel vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Haziran 2019 Pazar günü Nurhak'a bağlı Barış mahallesinde defnedilmiştir. Taziyesi, Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran Caddesi Sarıgül Sokak’taki kendi hanesindedir.

 Taziye için telefon: 0543 490 18 04 Murat Güzel


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Sait anteplioglu 12 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 10 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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