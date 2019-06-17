Aslen Nurhak ilçesinden Mehmet ve Sultan Güzel’in oğlu Zarife Güler ve Murat Güzel kardeşlerin babası, Hüseyin, Ahmet, Kazım, Mustafa, Zeliha, Hatice ve Cennet kardeşlerinin abisi Elbistan esnaflarından Ali Güzel vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Haziran 2019 Pazar günü Nurhak'a bağlı Barış mahallesinde defnedilmiştir. Taziyesi, Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran Caddesi Sarıgül Sokak’taki kendi hanesindedir.
Ali Güzel 55 yaşında
Ali Güzel 55 yaşında
17 Haziran 2019 Pazartesi 09:23
Aslen Nurhak ilçesinden Mehmet ve Sultan Güzel’in oğlu Zarife Güler ve Murat Güzel kardeşlerin babası, Hüseyin, Ahmet, Kazım, Mustafa, Zeliha, Hatice ve Cennet kardeşlerinin abisi Elbistan esnaflarından Ali Güzel vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Haziran 2019 Pazar günü Nurhak'a bağlı Barış mahallesinde defnedilmiştir. Taziyesi, Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran Caddesi Sarıgül Sokak’taki kendi hanesindedir.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin