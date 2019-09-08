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Ali Güneş 37 yaşında,

Ali Güneş 37 yaşında,

Ali Güneş 37 yaşında,
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Keçemeğra mahallesinden olup İstanbul da ikamet eden Ramazan ve Ayşe Güneş ailesinin oğlu, Mehmet Pekcan'ın damadı, İstanbul'da Dernek başkanı Hamit Güneş, Öğretmen Tayyip, Azmi ve Sami Güneş 'in amcası oğlu, Mehmet, Cuma ve Sebiha kardeşlerin kardeşi, 3 çoçuk babası, elim bir kaza sonucu vefat etmiştir.
       Cenazesi 9 Eylül 2019 Pazartesi günü İstanbul Sultangazi 50 Yıl. Mahallesi  Bilal Habeşi  Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Yeşilyayla mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Bilal Habeşi Camiinde okunacaktır.
Taziye için telefon :
0 532 776 66 46 amcaoğlu Hamit Güneş
0 532 442 25 71 Sami Güneş


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