Ali Güneş 37 yaşında,

Cenazesi 9 Eylül 2019 Pazartesi günü İstanbul Sultangazi 50 Yıl. Mahallesi Bilal Habeşi Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Yeşilyayla mezarlığına defnedilecektir.

Keçemeğra mahallesinden olup İstanbul da ikamet eden Ramazan ve Ayşe Güneş ailesinin oğlu, Mehmet Pekcan'ın damadı, İstanbul'da Dernek başkanı Hamit Güneş, Öğretmen Tayyip, Azmi ve Sami Güneş 'in amcası oğlu, Mehmet, Cuma ve Sebiha kardeşlerin kardeşi, 3 çoçuk babası, elim bir kaza sonucu vefat etmiştir.