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Ali Genç 83 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden Ali ve Döne Genç ailesinin oğlu

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Ali Genç 83 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden Ali ve Döne Genç ailesinin oğlu, Süleyman Çetin'in damadı, Hüseyin Genç, Hüseyin Çetin ve Ayşe Buğday kardeşlerin kardeşi, Süleyman, Celalettin, Mehmet, Emiş Genç, Ayfer Genç, Perihan Genç ve Meryem Genç kardeşlerin babası, Ali Genç, Abbas Abbasoğlu ve İrfan Bircan bacanakların kayınbabası, 21 torun 4 de torun çocuğu büyükbabası Ali Genç, 14 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 15 Ocak 2017 Pazar günü öğle namazına müteakip namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim'i Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi Ahi Evren Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 543 686 61 72 oğlu Süleyman,

0 543 713 76 98 oğlu Celalettin.

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