banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Ali Fuat Arslan 40 yaşında

Ali Fuat Arslan 40 yaşında
banner43

     Ekinözü ilçesi ,  merhum emekli Sağlık Memuru Ali Çeleğen ve merhume Makbule Çeleğen’in ile Izgın Mahallesinden merhum Mustafa ve merhume Habibe Arslan’ın torunları ; Öğretmen Feyzullah Arslan ve Tülay Çeleğen Arslan‘ın oğlu, Elektronik Mühendisi Asım Arslan, Dr. Said Arslan ve Yazılımcı Akif Arslan’ın Kardeşleri, Hospital Türk Hastanesi Başhekimi Dr. Said Enver Çeleğen, aynı hastanenin yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Mücahit Çeleğen, Yazar Gülay Atasoy, Yazar Esra Nuray Sezer ve Öğretmen Nuriye Çeleğen’in Yiğenleri, Fadime, Mesture, Hamiyet, Şerife, Ali Arslan, Teber Arslan, Nasrullah Arslan, Muharrem Arslan ve Mustafa Arslan’nın Kardeşi oğulları, Bilgisayar Mühendisi Ali Fuat Arslan İstanbul’da geçirdiği beyin kanaması sebebiyle vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul’da kaldırılmıştır.

Taziye için,

Babası Feyzullah                                  0539 312 91 02

Annesi Tülay                                                0553 281 92 73

Dayısı Dr. Said Enver                            0505 633 98 29

Dayısı Dr. Ahmet Mücahit :                0532 423 40 78  

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.