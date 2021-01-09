Ali Fuat Arslan 40 yaşında

Ekinözü ilçesi , merhum emekli Sağlık Memuru Ali Çeleğen ve merhume Makbule Çeleğen’in ile Izgın Mahallesinden merhum Mustafa ve merhume Habibe Arslan’ın torunları ; Öğretmen Feyzullah Arslan ve Tülay Çeleğen Arslan‘ın oğlu, Elektronik Mühendisi Asım Arslan, Dr. Said Arslan ve Yazılımcı Akif Arslan’ın Kardeşleri, Hospital Türk Hastanesi Başhekimi Dr. Said Enver Çeleğen, aynı hastanenin yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Mücahit Çeleğen, Yazar Gülay Atasoy, Yazar Esra Nuray Sezer ve Öğretmen Nuriye Çeleğen’in Yiğenleri, Fadime, Mesture, Hamiyet, Şerife, Ali Arslan, Teber Arslan, Nasrullah Arslan, Muharrem Arslan ve Mustafa Arslan’nın Kardeşi oğulları, Bilgisayar Mühendisi Ali Fuat Arslan İstanbul’da geçirdiği beyin kanaması sebebiyle vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul’da kaldırılmıştır.

Taziye için,

Babası Feyzullah 0539 312 91 02

Annesi Tülay 0553 281 92 73

Dayısı Dr. Said Enver 0505 633 98 29