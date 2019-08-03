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Ali Eker 70 Yaşında

Ali Eker 70 Yaşında

Ali Eker 70 Yaşında
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Ekinözü ilçesinden merhum A.Gani ve Zahide Eker ailesinin oğlu, D. Mehmet, Ayşe, Ethem, Akif, Zahide ve Halime kardeşlerin babası,  emekli Belediye Başkanı Kemal Eker, Hanifi, İsmet, Cihangir, Hurriyet, Ömer, Hatice ve merhum Mehmet Eker kardeşlerin kardeşi, Belediye Başkanı Bilal Eker'in amcası, merhum Mustafa ve Mehmet Sabri Doğan'ın dayısı, Zeki Çeleğen, Ahmet Özkara ve Halis Kılınç'ın kayınbabası, M.Ali Eker ve Ahmet Eker'in eniştesi, Ali Eker 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Ekinözü Taziye evinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 544 640 74 45 Kemal Eker

0 530 467 20 31 oğlu Akif Eker

0 545 341 57 87 oğlu Ethem Eker 


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Faruk 3 hafta önce

Allah rəhmət etsin məkanı cənnət olsun

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Mustafa Çoak Bursa 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah eşine evlatlarına kardeşlerine ismet abi nezninde baş sağlığı dilerim başınız sağ olsun

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cuma eser 3 hafta önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina bas sagligi dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hiç 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Ali Akarsu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Atıf Nakiboğlu (İzmir) 3 hafta önce

Zamansız vefat eden Ali Eker'e Allah'tan rahmet,Kemal Eker nezdinde Eker'ler ailesine akrabalarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

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