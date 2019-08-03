Ali Eker 70 Yaşında

Ekinözü ilçesinden merhum A.Gani ve Zahide Eker ailesinin oğlu, D. Mehmet, Ayşe, Ethem, Akif, Zahide ve Halime kardeşlerin babası, emekli Belediye Başkanı Kemal Eker, Hanifi, İsmet, Cihangir, Hurriyet, Ömer, Hatice ve merhum Mehmet Eker kardeşlerin kardeşi, Belediye Başkanı Bilal Eker'in amcası, merhum Mustafa ve Mehmet Sabri Doğan'ın dayısı, Zeki Çeleğen, Ahmet Özkara ve Halis Kılınç'ın kayınbabası, M.Ali Eker ve Ahmet Eker'in eniştesi, Ali Eker 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i Ekinözü Taziye evinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 544 640 74 45 Kemal Eker

0 530 467 20 31 oğlu Akif Eker

0 545 341 57 87 oğlu Ethem Eker