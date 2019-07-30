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Ali Demir 62 yaşında

Ali Demir 62 yaşında

Ali Demir 62 yaşında
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Aslen Nurhak Hacılar mahallesinden Merhum filik Mustafa ve Elif Demir’in oğlu; Mehmet, Sultan Doğan, Leyla Doğan,  Meryem Solak kardeşlerin Abisi, Hasan Doğan, Mustafa Solak, Halil Doğan bacanakların kaynı, İsmet, Ali, Sadi, Gökhan Tekin ,  Saniye Yıldız  merhum Hayriye Güneş kardeşlerin eniştesi,  Canan Ezgi ve Can Eren kardeşlerin babaları , Süheyla Tekin’in eşi, eski Nurhak belediye personeli  (Filik) Ali Demir vefat etmiştir.

Cenazesi  31 Temmuz 2019 Çarşamba  Saat : 11:00 ’de Pınarbaşı cem evinden kalacaktır.

Taziye Tel: 0541 954 69 02 Eşi Süheyla

   


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Atıf Nakiboğlu (İzmir ) 3 hafta önce

Ali Demir in vefatını öğrendim sonsuz üzüntü içerisindeyim, Allah'tan rahmet dilerim iyi insana, eşi hanımefendiye ailesine sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Murtaza AKKUŞ 3 hafta önce

Allah Rahmet Eylesin MANİSA

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Adem kanci 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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halil köker 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin,mekánı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 3 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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