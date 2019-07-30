Ali Demir 62 yaşında

Aslen Nurhak Hacılar mahallesinden Merhum filik Mustafa ve Elif Demir’in oğlu; Mehmet, Sultan Doğan, Leyla Doğan, Meryem Solak kardeşlerin Abisi, Hasan Doğan, Mustafa Solak, Halil Doğan bacanakların kaynı, İsmet, Ali, Sadi, Gökhan Tekin , Saniye Yıldız merhum Hayriye Güneş kardeşlerin eniştesi, Canan Ezgi ve Can Eren kardeşlerin babaları , Süheyla Tekin’in eşi, eski Nurhak belediye personeli (Filik) Ali Demir vefat etmiştir.
Cenazesi 31 Temmuz 2019 Çarşamba Saat : 11:00 ’de Pınarbaşı cem evinden kalacaktır.
Taziye Tel: 0541 954 69 02 Eşi Süheyla
Ali Demir in vefatını öğrendim sonsuz üzüntü içerisindeyim, Allah'tan rahmet dilerim iyi insana, eşi hanımefendiye ailesine sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.