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Ali Çelenk 90 yaşında,

Ali Çelenk 90 yaşında,
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Kızılcaoba mahallesinden merhum Abdulkadir ve Makbule Çelenk ailesinin oğlu, AEL'den emekli Ruşen, Murat, Makbule, merhum Berrin, Emel ve Harika Çelenk kardeşlerin babası, emekli Okul Müdürü Fethi Çelenk ve merhum Cahit Çelenk'in abisi, Necati, Cevdet, Necdet ve Recep Değirmencioğlu kardeşlerin eniştesi, Ziraat Bankasından emekli Ali Çelenk vefat etmiştir.

Cenazesi 25 Şubat 2020 Salı günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde Cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı Mah. Uğur Camii karşısı Meltem Apt. kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon :

0 505 358 11 31 oğlu Ruşen Çelenk

0 505 649 35 46 oğlu Murat Şahin Çelenk


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Ali Çelenk 90 Yaşında
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