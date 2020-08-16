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Ali Bostan 20 yaşında

Ali Bostan 20 yaşında
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Davut ve Akkız BOSTANIN oğlu Aytur, Aydın,Duygu ve Yaren kardeşlerin kardesi Ali Bostan muzdarip olduğu bir hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.Cenaze namazı 15 ağustos Cumartesi günü Akbayır Kasabasında ikindi namazına müteakip kılınarak Akbayıra defnedilmiştir.

Yerel Manşetler
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