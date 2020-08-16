Davut ve Akkız BOSTANIN oğlu Aytur, Aydın,Duygu ve Yaren kardeşlerin kardesi Ali Bostan muzdarip olduğu bir hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.Cenaze namazı 15 ağustos Cumartesi günü Akbayır Kasabasında ikindi namazına müteakip kılınarak Akbayıra defnedilmiştir.
Ali Bostan 20 yaşında
16 Ağustos 2020 Pazar 11:32
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