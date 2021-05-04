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Ali Bilal Yüce 63 yaşında

Ali Bilal Yüce 63 yaşında
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Kızılcaoba Mahallesinden Ömerhocalar kabilesinden merhum Kemal ve Nazife Yüce’nin oğlu, Mehmet Özkara’nın damadı, Bekir Yüce, Fikriye Davdav, Fadime Doğan ve Şerife Salt’ın kardeşi, Nazife İlknur Küçük, Kübra Hezer, Ömer Faruk Yüce kardeşlerin babası, Çetin Küçük ve Erhan Hezer’in dünürü, Nuri Davdav, Yakup Doğan ve Şahin Salt bacanakların kayınbiraderleri, merhum Ali Yüce, İsmet Yüce ve Mehmet Yüce kardeşlerin yeğeni, Verem Savaş Dispanserinden emekli sağlık memuru Ali Bilal Yüce vefat etmiştir.

Cenazesi 4 Mayıs 2021 Salı günü ikindi namazından sonra Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’a- Kerim’i Yunus Emre Mahallesi Sağlık Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 541 237 41 46 oğlu Ömer Faruk Yüce

0 544 861 35 52 damadı Cengiz Küçük

0 546 664 66 76 damadı Burak Hezer

0 544 675 19 30 yeğeni Mesut Davdav

0 544 275 19 30 yeğeni Mustafa Davdav

0 505 750 54 35 yeğeni Osman Doğan

0 542 377 46 46 yeğeni Mustafa Salt

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