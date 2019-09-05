Ali Bayrı 77 Yaşında

Ekinözü ilçesi Akpınar mahallesinden Durdu-Hatice Bayrı ailesinin oğlu, Musa-Güllü Tunç ailesinin damadı, merhume Semihat ve Emine Bayrı'nın eşi, Arif (uzun sefer şoförü), Cemal, Durdu, esnaftan Nevzat, Kemal, Mehmet, (Kaski personeli) Tayfur ve Kenan Bayrı, Melaha Taşdemir, Hatice Öztürk, Meral Yıldız, Nuray Bayrı, Gülay Boz ve Tülay Öcal kardeşlerin babası, Sıddık Taşdemir, Reşit Yıldız, Gani Bayrı,Naci Öztürk, Mükremin Boz ve Mehmet Öcal bacanakların kayınbabası, 70 kadar torun, 20 kadar da torun çocuğu büyükbabası Ali Bayrı, beş ay kadar önce yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek, 05 Eylül 2019 günü Hakk'IN Rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı, aynı gün ikindi namazını müteakip Ulu Camide kılınarak Akpınar mahallesi aile mezarlığında toprağa verilecektir. Kur'an-ı Kerimli Akpınar'da kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: Oğlu Nevzat; 0 543 463 22 57



Oğlu Arif ; 0 541 211 31 81

Oğlu Kemal ; 0 543 647 10 98

Oğlu Kenan ; 0 541 476 83 84

Damadı Sıddık Taşdemir; 0 543 895 70 19