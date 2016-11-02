Kangal Mahallesinden Merdane Aydın'ın eşi, Yusuf Aydın ile Zeynep Söyler, Tuğba Şahindaş ve Merve Demircan'ın babaları, İbrahim Söyler, Halil Şahindaş ve Ahmet Demircan'ın kayınbabaları, Hamit Aydın'ın kardeşi, Yunus, İlyas ve Yusuf Kavak'ın amcaoğulları, Yemliha, Nazım, Nuri ve İsmet Söyler'in kayınları, Ali Aydın, 52 yaşında vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim’i Kangal Mahallesi No: 47’de kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0 544 288 2846 oğlu Yusuf Aydın.