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Ali Aydın 52 yaşında

Kangal Mahallesinden Merdane Aydın'ın eşi

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Ali Aydın 52 yaşında

Kangal Mahallesinden Merdane Aydın'ın eşi, Yusuf Aydın ile Zeynep Söyler, Tuğba Şahindaş ve Merve Demircan'ın babaları, İbrahim Söyler, Halil Şahindaş ve Ahmet Demircan'ın kayınbabaları, Hamit Aydın'ın kardeşi, Yunus, İlyas ve Yusuf Kavak'ın amcaoğulları, Yemliha, Nazım, Nuri ve İsmet Söyler'in kayınları, Ali Aydın, 52 yaşında vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim’i Kangal Mahallesi No: 47’de kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0 544 288 2846 oğlu Yusuf Aydın.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM ALİ AYDIN EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM AKRABA VE HISIMLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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ali erdem hatay /dörtyol 2 ay önce @Hacı Durdu CEHİZ

sınıf arkadaşım ali aydın kardeşime cenabı Allahtan rahmet ,kederli ailesine sabru cemil dilerim .mekanın cennet olsun kardeşim.

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