Ali Altun 68 yaşında

Karahasanuşağı mahallesinden Ali ve Mırcey Altun’un oğlu; Fatma Altun’un eşi; Ali (Kel Ali), Meryem, Arzu, Memo, Kanber, Hanım, Kahraman, Mulla Altun’un kardeşi; Emine Altun’un abisi; Karahasanuşağı eski mahalle muhtarı Mulla, Meryem, Hatice, Mehmet, Celal, Hanım, Ramazan, Süleyman, Hasan, Halit ve Mustafa kardeşlerin babası Ali Altun vefat etmiştir. Cenazesi, 27 Ekim Pazar günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile Karahasanuşağı Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Karahasanuşağı Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0532 739 6510 oğlu Mulla
Ali amca iyi bir adamdı Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah