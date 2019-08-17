Karamağara mahallesinden merhum Mehmet Ali ve merhume Fati Aksu ailesinin oğlu, merhume Hürü Aksu’nun eşi, Mehmet, Hacı, Gazi, Eyüp, Ali ve Fatma kardeşlerin babaları, Hamit ve Zeynep kardeşlerin kardeşi, Emekli İmam Hatip Ali Aksu 16 Ağustos 2019 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi Samsun’da Derecek Mezarlığına defnedilecektir.
25 Ağustos 2019 Pazar Karamağra mahallesi Dernek evinde öğle namazına müteakip Mevlid-i Şerifi okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 507 888 48 50 oğlu Ali,
0 553 986 82 30 torunu Alper.
Ali Aksu 85 yaşında
Ali Aksu 85 yaşında
17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:49
Karamağara mahallesinden merhum Mehmet Ali ve merhume Fati Aksu ailesinin oğlu, merhume Hürü Aksu’nun eşi, Mehmet, Hacı, Gazi, Eyüp, Ali ve Fatma kardeşlerin babaları, Hamit ve Zeynep kardeşlerin kardeşi, Emekli İmam Hatip Ali Aksu 16 Ağustos 2019 tarihinde vefat etmiştir.
inna lillâhi ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim
Allah rahmet eylesin
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah cümleten başınız sağolsun sabırlar diliyorum
Allah rahmet eylesin. Tim AKSU’ların başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun
Ali hocaya ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun çok değerli bir insandı ALLAH gani gani rahmet eylesin
Ölüm her insana gelecek ummadığı Bir Anda, imanımızı Kuvvetli Tutalım Edelim hep ALLAH a dua, Yaşanmış Güzel Günlerin hatırına ölümü unutmayalım, acıyı paylaşalım. Hakkın Rahmetine Kavuşan Merhum Ali Amcaya Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Makamı âli, Mekânı Cennet olsun. Başınız sağ olsun. Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN