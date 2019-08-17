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Ali Aksu 85 yaşında

Ali Aksu 85 yaşında

Ali Aksu 85 yaşında
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Karamağara mahallesinden merhum Mehmet Ali ve merhume Fati Aksu ailesinin oğlu, merhume Hürü Aksu’nun eşi, Mehmet, Hacı, Gazi, Eyüp, Ali ve Fatma kardeşlerin babaları, Hamit ve Zeynep kardeşlerin kardeşi, Emekli İmam Hatip Ali Aksu 16 Ağustos 2019 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi Samsun’da Derecek Mezarlığına defnedilecektir.
25  Ağustos 2019 Pazar Karamağra mahallesi Dernek evinde öğle namazına müteakip Mevlid-i Şerifi okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 507 888 48 50 oğlu Ali,
0 553 986 82 30 torunu Alper.



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Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN 4 gün önce

Ölüm her insana gelecek ummadığı Bir Anda, imanımızı Kuvvetli Tutalım Edelim hep ALLAH a dua, Yaşanmış Güzel Günlerin hatırına ölümü unutmayalım, acıyı paylaşalım. Hakkın Rahmetine Kavuşan Merhum Ali Amcaya Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Makamı âli, Mekânı Cennet olsun. Başınız sağ olsun. Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN

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Hacımehmet DOĞAN ANKARA 6 gün önce

inna lillâhi ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim

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Sait Anteplioğlu 6 gün önce

Allah rahmet eylesin

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Bahittin Saykın ALMANYA 6 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Akif Selçuk İstanbul 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah cümleten başınız sağolsun sabırlar diliyorum

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Sultankorolu 6 gün önce

Allah rahmet eylesin. Tim AKSU’ların başı sağolsun

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HÜSEYİN ÖNAT 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun

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İrfan YILMAZ- İstanbul 6 gün önce

Ali hocaya ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun çok değerli bir insandı ALLAH gani gani rahmet eylesin

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