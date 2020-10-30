Çoğulhan mahallesinden Ömer Faruklar kabilesinden merhum Abuzeyit Akın’ın oğlu; Memati, merhum Aslan, Hatem Akın’ın kardeşleri merhum Ertuğrul,Tesiş sendikası Afşin şube sekreteri Mehmet Akın’ın babaları, EÜAŞ Personeli Veli Çiçek ve Hasan Üzümün kayınbabası , Çoğulhan mahalle muhtarı Kadir Sönmez’in eniştesi Ali Akın vefat etmiştir. Cenazesi 30 Ekim 2020 Cuma saat 11.00’de Çoğulhan mahalle mezarlığına defnedilecektir .
Taziye yeri Çoğulhan mahallesi kendi haneleri.
Taziye telefonu:
0541 581 18 50 Oğlu Mehmet akın
0530 157 36 08 Eniştesi Veli çiçek
Ali Akın
30 Ekim 2020 Cuma 06:22
Çoğulhan mahallesinden Ömer Faruklar kabilesinden merhum Abuzeyit Akın’ın oğlu; Memati, merhum Aslan, Hatem Akın’ın kardeşleri merhum Ertuğrul,Tesiş sendikası Afşin şube sekreteri Mehmet Akın’ın babaları, EÜAŞ Personeli Veli Çiçek ve Hasan Üzümün kayınbabası , Çoğulhan mahalle muhtarı Kadir Sönmez’in eniştesi Ali Akın vefat etmiştir. Cenazesi 30 Ekim 2020 Cuma saat 11.00’de Çoğulhan mahalle mezarlığına defnedilecektir .
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah,ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum .
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah