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Ali Akın

Ali Akın
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Çoğulhan mahallesinden Ömer Faruklar kabilesinden merhum Abuzeyit Akın’ın oğlu; Memati, merhum Aslan, Hatem Akın’ın kardeşleri merhum Ertuğrul,Tesiş sendikası Afşin şube sekreteri Mehmet Akın’ın babaları, EÜAŞ Personeli Veli Çiçek ve Hasan Üzümün kayınbabası , Çoğulhan mahalle muhtarı Kadir Sönmez’in eniştesi Ali Akın vefat etmiştir. Cenazesi 30 Ekim 2020 Cuma  saat 11.00’de Çoğulhan mahalle mezarlığına defnedilecektir .
Taziye yeri Çoğulhan mahallesi kendi haneleri.
Taziye telefonu:
0541 581 18 50   Oğlu Mehmet akın
0530 157 36 08  Eniştesi Veli çiçek


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Ali Akın
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Yılmaz kalkan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 6 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Ali Akarsu Istanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Mehmet Erman (Hoca) 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah,ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum .

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Sait anteplioglu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Abdulkadir Özcan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Bilal sönmez 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

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