Aslen Karahüyük mahalesinden Alihafızoğulları kabilesinden olup Yalovada ikamet eden Mehmet Celal Ünal’ın oğlu, Mükremin, Nurten, Ayten, Gülnur, Songül, Seval kardeşlerin kardeşi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Fatih Ünal, Samittin Ünal, Cengiz Pehlivan’ın amca oğulu, eğitimci Alaattin Ünal vefat etmiştir. Cenazesi 21 Kasım 2020 Cumartesi günü İstanbul Çekmeköy mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonları:
Abisi Mükremin Ünal 0532 440 15 95
Amcasının Oğlu Fatih Mehmet Ünal 0532 254 03 55