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Alaattin Mıhçıoğlu

Alaattin Mıhçıoğlu
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Alaattin Mıhçıoğlu
Merhum Hacı Mustafa ve Emine Mıhçıoğlu'nun oğlu, merhum Hatice Mıhcıoğlu(Akıl)'ın eşi, Sırrı, Leriman, Mehmet ve Şerife Mıhçıoğlu kardeşlerin babası Tek'den emekli Hüseyin Yıldız'ın kayınbabası Alaattin Mıhçıoğlu vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazından sonra Hocazade camiinde namazsı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Yeşilyurt mahallesi güvenlik cad. Pişkin apt. Kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
Oğlu Mehmet 0539 375 62 54
Oğlu Sırrı 0542 352 62 17
Damadı Hüseyin 0546 238 96 30

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Anahtar Kelimeler:
Alaattin Mıhçıoğlu
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