Alaaddin Ünal
20 Kasım 2020 Cuma 14:28
Allah rahmet mekanını cennet eylesin tüm alihafızoğullarının başı sağolsun
merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim
Sessiz, sade gösterişsiz yaşadı ve yaşadığı gibi de kutlu yolculuğa çıktı sevgili Alaattin’imiz. Cenab’ı Hak rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun. Evlatlarına hepimize sabır ve metanet lütfetsin. Yattığı yer nur, Nebiler Nebisine komşu olsun sevgili emmizademiz.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah mükremin abim nezdinde alihafızogulları kabilesine .ÜNAL ailesine ve sevenlerine sabır ve başsaglıgı dilerim
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah rabbim sabırlar versin.
Allah gani gani rahmet eylesin,mekanı cennetler olsun inşAllah.Cenabı hak hastalığını taksiratlarına keffaret eylesin.Geride kalanların başı sağolsun.