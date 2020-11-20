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Alaaddin Ünal

Alaaddin Ünal
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Aslen Karahüyük mahalesinden Alihafızoğulları kabilesinden olup Yalovada ikamet eden Mehmet Celal Ünal’ın oğlu, Mükremin, Nurten, Ayten, Gülnur, Songül, Seval kardeşlerin kardeşi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Fatih Ünal, Samittin Ünal, Cengiz Pehlivan’ın amca oğulu, eğitimci  Alaaddin Ünal vefat etmiştir. Cenazesi 21 Kasım 2020 Cumartesi günü İstanbul Çekmeköy mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonları:
Abisi Mükremin Ünal 0532 440 15 95
Amcasının Oğlu Fatih Mehmet Ünal 0532 254 03 55



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Alaaddin Ünal
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Abdullah ÖZGİŞİ 21 saat önce

Allah gani gani rahmet eylesin,mekanı cennetler olsun inşAllah.Cenabı hak hastalığını taksiratlarına keffaret eylesin.Geride kalanların başı sağolsun.

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Fikret ünal 21 saat önce

Allah rahmet mekanını cennet eylesin tüm alihafızoğullarının başı sağolsun

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cuma Eser 21 saat önce

merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Nedim ÜNAL 20 saat önce

Sessiz, sade gösterişsiz yaşadı ve yaşadığı gibi de kutlu yolculuğa çıktı sevgili Alaattin’imiz. Cenab’ı Hak rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun. Evlatlarına hepimize sabır ve metanet lütfetsin. Yattığı yer nur, Nebiler Nebisine komşu olsun sevgili emmizademiz.

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lokantacı kadir akdaş ankara 20 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah mükremin abim nezdinde alihafızogulları kabilesine .ÜNAL ailesine ve sevenlerine sabır ve başsaglıgı dilerim

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DERVİŞ DOĞAN 20 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Bahittin Saykın ALMANYA 19 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Mustafa yüce(Şeker Fab) 19 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah rabbim sabırlar versin.

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