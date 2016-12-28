Alaaddin Özer 61 yaşında

Afşin’in Sinekli mahallesinden olup Elbistan’ın Güneşli mahallesinde ikamet eden Mehmet ve Fatma Özer ailesinin oğlu, Karahüyük mahallesinden Ali Ünal’ın damadı, Hüseyin, Galip ve Cuma Özer kardeşlerin kardeşi, esnaftan Arif, Aslı, Ayla, Ayben ve Ayça Özer kardeşlerin babası, Gökhan Bekçi, Mehmet Özden, Fatih Bozkurt ve Fuat Yüce bacanakların kayınpederi, Hüsamettin Ünal’ın eniştesi, 7 torun dedesi Alaaddin Özer, 28 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.

Cenazesi; 28 Aralık 2016 Çarşamba günü İkindi namazını müteakiben Ulu Cami’nde kılınarak cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı’na defnedildi.

Kur’an-ı Kerimi; Final Lisesi karşısında, Prestij Kule Evleri Sitesi’nde oğlu Arif Özer’in evinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 545 550 64 00 Oğlu Arif Özer,

0 505 772 75 60 Kardeşi Galip Özer,

0 505 221 35 14 Kardeşi Cuma Özer.