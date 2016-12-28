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Alaaddin Özer 61 yaşında;

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Alaaddin Özer 61 yaşında;

 Afşin’in Sinekli mahallesinden olup Elbistan’ın Güneşli mahallesinde ikamet eden Mehmet ve Fatma Özer ailesinin oğlu, Karahüyük mahallesinden Ali Ünal’ın damadı, Hüseyin, Galip ve Cuma Özer kardeşlerin kardeşi, esnaftan Arif, Aslı, Ayla, Ayben ve Ayça Özer kardeşlerin babası, Gökhan Bekçi, Mehmet Özden, Fatih Bozkurt ve Fuat Yüce bacanakların kayınpederi, 7 torun dedesi Alaaddin Özer, 28 Aralık 2016 günü vefat etmiştir.

Cenazesi; 28 Aralık 2016 Çarşamba günü İkindi namazını müteakiben Ulu Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’anı Kerimi; Final Lisesi karşısında, Prestij Kule Evleri Sitesi’nde oğlu Arif Özer’in evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0545 550 64 00 Oğlu Arif Özer

0505 772 75 60 Kardeşi Galip Özer

0505 221 35 14 Kardeşi Cuma Özer

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Alaaddin Özer 61 Yaşında;
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