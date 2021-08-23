Ahmet Yalçın 90 yaşında

Aslen Kalaycık mahallesinden olup Bahçelievler mahallesi'nde ikamet eden merhum Bayram, Hasan, Zilfo Yalçın, merhum Habba Yılmaz, merhum Şerife ve Fatma Yılmaz'ın kardeşleri, Tepebaşı mahallesi muhtarı Gazi, Necati, İmam-Hatip Alaaddin, Samittin, Fatih, Hacı Ahmet, Suna Yalçın ve Serpil Ceyhan'ın babaları Esentepe mahallesi eski muhtarı Ahmet Yalçın namı diğer Kara Ahmet vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazından sonra Mescidi Aksa camiinde cenaze namazı kılınarak Esentepe mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonları:

Oğlu Alaaddin Yalçın 0544 300 56 35

Oğlu Gazi Yalçın 0537 558 80 87

Oğlu Necati Yalçın 0507 349 81 61

Samittin Yalçın 0537 916 57 05