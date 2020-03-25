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Ahmet Vicdan 77 yaşında

Ahmet Vicdan 77 yaşında
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Ekinözü ilçesinden Hasan Hüseyin ve Hatice Vicdan ailesinin oğlu; Kandilli Ahmet Kandil’in damadı Mehmet, Ali ve Fatma Vicdan kardeşlerin kardeşi Adem, Hüseyin ve Fadime Vicdan kardeşlerin babası Vedat Acar’ın kayınbabası Ahmet Vicdan müzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek  vefat etmiştir.

Cenazesi 26 Mart 2020 Perşembe günü Esentepe caminde namazı kılınarak Esentepe  mezarlığına defnedilecektir.Kur’an-ı Kerim’i  Bahçelievler mahallesi Gürbüz Turan caddesi Melihşah sokak ( Alembey yolu üzeri ) kendi hanesinde okunacaktır 

Taziye Telefonları:

0553 695 16 46 oğlu Hüseyin Vicdan 

0542 310 00 10 oğlu Adem Vicdan

 


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