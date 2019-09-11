Ahmet Temiz 83 yaşında

Alkayaoğlu Mahallesinden merhum Ömer ve Meryem Temiz’in oğlu, Ülger Temiz‘in eşi, Mehmet (merhum), Bektaş, Emin ve Halil (merhum) Temiz ile Elif Yıldırım (merhum), Fadime Dağ (merhum), Gülüstan Yücel kardeşlerin kardeşi, esnaflardan Hüseyin Temiz ve Zemçi, Doğan, Cesarettin, Ömer Temiz kardeşlerin babaları, Hüseyin Kaya, Asef Temiz, Ali Öztürk, Adem Kancı ve Bülent Baydak bacanakların kayınbabaları, Ahmet Temiz’in dedesi, Esentepe Mahallesi eski muhtarı Hüseyin Yüksel ve merhum Doğan Yüksel'in eniştesi Ahmet Temiz vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Eylül 2019 Perşembe günü Ulu Cami’inde kılınacak öğle namazını müteakip Bahçelievler Mahallesi mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Bahçelievler Mahallesi Bulut Sokak’ta kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0544 582 0234 oğlu Hüseyin

0542 725 0725 oğlu Doğan

0544 278 7947 oğlu Cesarettin.