banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ahmet Temiz 83 yaşında

Ahmet Temiz 83 yaşında

Ahmet Temiz 83 yaşında
banner143

Alkayaoğlu Mahallesinden merhum Ömer ve Meryem Temiz’in oğlu, Ülger Temiz‘in eşi, Mehmet (merhum), Bektaş, Emin ve Halil (merhum) Temiz ile Elif Yıldırım (merhum), Fadime Dağ (merhum), Gülüstan Yücel kardeşlerin kardeşi, esnaflardan Hüseyin Temiz ve Zemçi, Doğan, Cesarettin, Ömer Temiz kardeşlerin babaları, Hüseyin Kaya, Asef Temiz, Ali Öztürk, Adem Kancı ve Bülent Baydak bacanakların kayınbabaları,  Ahmet Temiz’in dedesi, Esentepe Mahallesi eski muhtarı Hüseyin Yüksel ve merhum Doğan Yüksel'in eniştesi Ahmet Temiz vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Eylül 2019 Perşembe günü Ulu Cami’inde kılınacak öğle namazını müteakip Bahçelievler Mahallesi mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i,  Bahçelievler Mahallesi Bulut Sokak’ta kendi hanelerinde okunacaktır.

 Taziye için telefonlar: 
0544 582 0234 oğlu Hüseyin
0542 725 0725 oğlu Doğan
0544 278 7947 oğlu Cesarettin.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner116