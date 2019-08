Ahmet Tekin, 89 Yaşında

Merhum Mehmet Ali ve merhume Emine Tekin' in oğlu, Aliye Tekin' in eşi, merhum Nuri Tekin , merhum Hacı Tekin , merhum Hüseyin Tekin, merhum Rıza Tekin, merhume Münevver Şahin, merhume Hatice Sürücü, Hanım Şahin' in kardeşi, Ferda Sungur, Füsun Tekin, Fügen Kalkanlı ve Akın Tekin'in babası, Kaan Sungur ve Alp Kalkanlı'nın dedesi, Hakan Sungur ve Murat Kalkanlı'nın kayınpederi Emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Tekin vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 30 Ağustos 2019 Cuma günü , Öğle namazını müteakip, Nurhak Pınarbaşı mahallesi Aile Mezarlığında defnedilecektir.

Taziyesi Nurhak Pınarbaşı mahallesi kendi hanesinde olacaktır.