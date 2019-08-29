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Ahmet Tekin, 89 Yaşında

Ahmet Tekin, 89 Yaşında

Ahmet Tekin, 89 Yaşında
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Merhum Mehmet Ali ve merhume Emine Tekin' in oğlu, Aliye Tekin' in eşi, merhum Nuri Tekin , merhum Hacı Tekin , merhum Hüseyin Tekin, merhum Rıza Tekin, merhume Münevver Şahin, merhume Hatice Sürücü, Hanım Şahin' in kardeşi, Ferda Sungur, Füsun Tekin, Fügen Kalkanlı ve Akın Tekin'in babası, Kaan Sungur ve Alp Kalkanlı'nın dedesi, Hakan Sungur ve Murat Kalkanlı'nın kayınpederi Emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Tekin vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 30 Ağustos 2019 Cuma günü , Öğle namazını müteakip, Nurhak Pınarbaşı mahallesi Aile Mezarlığında defnedilecektir.

Taziyesi Nurhak Pınarbaşı mahallesi kendi hanesinde olacaktır.


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Beşir gümüş 4 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 3 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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SEMİH SEZER İSTANBUL 3 saat önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,YAKINLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Atıf Nakiboğlu (İzmir) 2 saat önce

Merhum sayın Ahmet Tekin'e Allah'tan Rahmet aile efradına,Tekin,Şahin,ailelerine akraba ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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