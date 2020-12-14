Ahmet Sezgin 57 yaşında

Taziye için;

Oğlu Kemal Ziya Sezgin 0507 0488960

Eşi Fatma Sezgin 0544 5424632

Kardeşi Mahmut Sezgin 0542 7627915

Kardeşi İsmail Sezgin 0505 2211842

Damadı Bekir Tatar 0541 4264686

Büyükyapalak mahallesinden Hacı Şerif ve Hatice Sezgin ‘in oğlu, Hacı Ahmet ve Safure Aslan’ın damadı, Fatma Sezgin’in eşi, Kemal, Gülhan, Sultan ve Esra kardeşlerin babası, şehit Hacı İbrahim Sezgin, Mahmut, İsmail, Fatma, Ayşe, Ferdane, Naciye kardeşlerin abisi, Bekir Tatar ve Oguzhan Yılmaz’ın kayınpederleri TKİ’ güvenlik şefliğinden emekli Ahmet Sezgin muzdarip olduğu penkreans kanseri sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 15 Aralık Salı günü öğle namazını müteakip Büyükyapalak da defnedilecektir. Taziye yeri ; Büyük yapalak kasabası kendi hanesi ve Pınarbaşı mah. Ertürk Sok. No: 14/20 Elbistan adresidir.