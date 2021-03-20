Ahmet Şakalar 78 Yaşında

Ekinözü İlçesi Türkeli mahallesine mensup merhum Mevlüt ve merhume Müslime Şakalar ailesinin oğlu; Elif Şakalar’ın eşi; merhum Mehmet, Fadime, Turan, Hacı Osman; EUAŞ’tan emekli Mürsel Şakalar ve Hüseyin Şakalar, MHP Ekinözü İlçe Başkanı Hidayet Şakalar’ın kardeşi; esnaftan Çetin ve Ali Şakalar, ÇELİKLER AŞ personeli Metin Şakalar, Kepez Devlet Hastanesi çalışanı Mehmet Şakalar, EUAŞ personeli Mevlüt Şakalar, Azize Çiçek ve Ülkü Özer kardeşlerin babası; Kuddusi, İsmail, İbrahim ve Bahattin Kısaca kardeşlerin eniştesi; Mikail Özer ve Ziraat Bankası personelinden Haci Çiçek’in kayınpederi Ahmet Şakalar vefat etmiştir.

Cenazesi, 21 Mart 2021 Pazar günü öğle namazından sonra Ulu Cami’nde namazı kılınarak Türkeli Mahallesi aile kabristanlığına defnedilecektir. Taziyesi Cumhuriyet Mahallesi, Çeçenistan Caddesi, Aydınlılar Sokak kendi hanesinde yapılacaktır.

Taziye için Tel. No:

Kardeşi Mürsel Şakalar : 0544 555 33 40

Kardeşi Hidayet Şakalar : 0541 534 74 23

Oğlu Çetin Şakalar : 0530 346 52 39

Oğlu Metin Şakalar : 0536 456 8152