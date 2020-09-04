Ahmet Şahin 74 yaşında,

Şeker fabrikasından emekli Hulusi, İsmail Yasin, İsrafil, Fatma Hülya, Aynur, Zeynep kardeşlerin babası, Durdane Şahin'in eşi, Ahmet Şahin kalp kriz sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 05 Eylül 2020 Cumartesi öğle namazına müteakip Hocazade Camii'nde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Cumhuriyet MahallesiMehmet Akif Ersoy Caddesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Hulusi 0 541 657 61 16
Oğlu Yasin 0544 219 89 01
Oğlu israfil 0 544 553 17 83
Oğlu İsmail0 553 870 16 30
Oğlu İsmail0 553 870 16 30