Ahmet Şahin 27 yaşında

Yapraklı (Burtu) mahellesinden Mesut Şahin'in torunu, Hamit ve Gürcü Şahin ailesinin oğlu Yaşar, Zekeriya, Ali Rıza, Güven ve Mesut Şahin kardeşlerin kardeşi Ahmet Şahin 7 Temmuz 2020 tarihinde vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Yapraklı (Burtu) mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
İrtibat için: 0538 630 65 62 ağabeyi Yaşar Şahin
0537 299 06 46 ağabeyi Zekeriya Şahin
0543 850 86 48 ağabeyi Ali Rıza Şahin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine ALLAHsabırlar versin BAŞINIZ SAĞOLSUN