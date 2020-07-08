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Ahmet Şahin 27 yaşında

Ahmet Şahin 27 yaşında
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Yapraklı (Burtu) mahellesinden Mesut Şahin'in torunu, Hamit ve Gürcü Şahin ailesinin oğlu Yaşar, Zekeriya, Ali Rıza, Güven ve Mesut Şahin kardeşlerin kardeşi Ahmet Şahin   7 Temmuz 2020 tarihinde vefat etmiştir.  Kur’an-ı Kerim’i Yapraklı (Burtu) mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.

İrtibat için: 0538 630 65 62 ağabeyi Yaşar Şahin

                 0537 299 06 46 ağabeyi Zekeriya Şahin

                 0543 850 86 48 ağabeyi Ali Rıza Şahin

 


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MEHMET ADSAL 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine ALLAHsabırlar versin BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Mehmet Erman (Hoca) 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Hikmet TÜRKMEN/Ankara 1 ay önce

"Allah'tan geldik,Allah'a döneceğiz".Merhuma rahmet,yakınları ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı dilerim.Mekan-ı cennet olsun.

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Niyazi ceritli. 1 ay önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Vatandaş 1 ay önce

Allah rahmet eylesin tüm sevenlerinin başı sag olsun

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Fatih kurt 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sevenlerine sabırlar dilerim

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AKİF SELÇUK (İSTANBUL) 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum

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Hasan özkara 1 ay önce

Cenabı Allah rahmet eylesin ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum

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