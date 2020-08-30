Ahmet Şahan 64 yaşında,

Pınarbaşı mahallesinden İsmail ve Fadime Şahan ailesinin oğlu, Hacı Hüseyin Meydanaçar'ın damadı, Nermin Şahin'in eşi, Ali Osman, Davut, Recep ve merhum Ali Şahan ile Dudu Gümüş, Hatice Boynueğri, Şerife Çimen ve Hacer Dal kardeşlerin kardeşi, Uğur, Sezer, Fatma ve İsmail Şahan kardeşlerin babası, Erdal Taşdemir ve Hakan İnci'nin kayınbabası, Hatay Erzin'de ikamet eden Ahmet Şahan vefat etmiştir.

Cenazesi 30 Ağustos 2020 Pazar günü Pınarbaşı Camiinde cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Pınarbaşı mahallesinde kendi hanesindedir.

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