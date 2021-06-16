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Ahmet Polat 94 Yaşında

Ahmet Polat 94 Yaşında
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Akveren mahallesinden merhum Osman, Zeliha Polat’ın oğlu, merhume Emine Polat’ın eşi, Fatma Aydoğan, Cuma Polat, Habibe Kıraç, Nihat Polat ve Arife Arzu kardeşlerin babası, Çatova köyünden merhum Hıdır ve Fatma Alkaya’nın damadı, merhum Lütfi Aydoğan, Fahri Kıraç ve Atıf Arzu’nun kayınbabası 15 torun dedesi ve 29 torun çocuğu Büyükbabası Ahmet Polat 16 Haziran 2021 Çarşamba günü vefat etmiştir. Cenazesi 16 Haziran 2021 günü öğlen namazından sonra namazı kılınarak Akveren mahallesinde defnedilmiştir. Taziyesi Battalgazi mahallesi Barbaros cad. Kendi hanesindedir.  Taziye telefonu:

Oğlu Cuma Tel:0543 530 72 30,

Oğlu Nihat :0543 530 72 65

Torunu Mehmet: 0506 142 21 52  

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Ahmet Polat 94 Yaşında
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