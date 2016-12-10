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Ahmet Polat 55 yaşında;

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Ahmet Polat 55 yaşında;
 Ekinözü Kürtül mahallesinden olup Elbistan Köprübaşı mahallesinde ikamet etmiş olan merhum Aşık Ömer namı ile anılan Ömer Polat'ın oğlu, Bayram, İbrahim ve Mustafa Polat ile Naciye Uygun kardeşlerin kardeşi, Fatih ve İhsan Polat ile Sariye Polat, Mihriban Biçer ve Mukaddes Taş kardeşlerin babası, çarşı esnaflarından Hayrettin Uygun'un kaynı, Mevlüt Polat, Mehmet Biçer ve Recep Taş bacanakların kayınpederi, Ahmet Polat 10 Aralık 2016 cumartesi günü vefat etmiştir. 
  Kuran-ı Kerimi Köprübaşı mahallesi, Gariplik üstü kendi hanelerinde okunmaktadır. 
Taziye için telefon : 
O 542 209 73 51 yeğeni Fatih Polat
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mevlüt akın 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 hafta önce

YÜCE RABBİMDEN MERHUMUN AHMET POLAT KULUNUN TÜM GÜNAHLARINI AFFETMESİNİ VE EN GÜZEL CENNET HİZMETLERİNİ NASİP ETMESİNİ NİYAZ EDERİM.TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARININ BAŞI SAĞ OLSUN.

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet etsin

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Halil Akın 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin.

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