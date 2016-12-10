Ahmet Polat 55 yaşında;

Kuran-ı Kerimi Köprübaşı mahallesi, Gariplik üstü kendi hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefon :

O 542 209 73 51 yeğeni Fatih Polat

Ekinözü Kürtül mahallesinden olup Elbistan Köprübaşı mahallesinde ikamet etmiş olan merhum Aşık Ömer namı ile anılan Ömer Polat'ın oğlu, Bayram, İbrahim ve Mustafa Polat ile Naciye Uygun kardeşlerin kardeşi, Fatih ve İhsan Polat ile Sariye Polat, Mihriban Biçer ve Mukaddes Taş kardeşlerin babası, çarşı esnaflarından Hayrettin Uygun'un kaynı, Mevlüt Polat, Mehmet Biçer ve Recep Taş bacanakların kayınpederi, Ahmet Polat 10 Aralık 2016 cumartesi günü vefat etmiştir.