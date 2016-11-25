Ahmet Özdek 70 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden Ali - Yeter Özdek ailesinin oğlu, Esat Kılıç'ın Damadı, Fadime Özdek'in eşi, Zahittin , Bahittin, Alaaddin, Saadet ve Selahattin kardeşlerin babası, Yargıtay Üyesi Veli Özdek, Şekerden emekli Mehmet ve Osman Özdek kardeşlerin abisi, 11 torun dedesi, AEL'den emekli Ahmet Özdek, 25.11.2016 Cuma günü vefat etmiştir.
Kur’an’ı Orhangazi Mah. Kerim Sokak sanayi arkası gökkuşağı karşısı kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 505 625 45 86 oğlu Mehmet, 0 553 404 68 33 oğlu Selahattin, 0 541 573 14 84 oğlu Alaattin.
ALLAH rahmet eylesin