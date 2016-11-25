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Ahmet Özdek 70 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden Ali - Yeter Özdek ailesinin oğlu,

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Ahmet Özdek 70 yaşında

Büyükyapalak Mahallesinden Ali - Yeter Özdek ailesinin oğlu, Esat Kılıç'ın Damadı, Fadime Özdek'in eşi, Zahittin , Bahittin, Alaaddin, Saadet ve Selahattin kardeşlerin babası, Yargıtay Üyesi Veli Özdek, Şekerden emekli Mehmet ve Osman Özdek kardeşlerin abisi, 11 torun dedesi, AEL'den emekli Ahmet Özdek, 25.11.2016 Cuma günü vefat etmiştir.

Kur’an’ı Orhangazi Mah. Kerim Sokak sanayi arkası gökkuşağı karşısı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 505 625 45 86 oğlu Mehmet, 0 553 404 68 33 oğlu Selahattin, 0 541 573 14 84 oğlu Alaattin.

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mevlüt akın 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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lokantacı kadir akdaş ankara 4 hafta önce

merhum ahmet abimize yüce Allahtan rahmet başta veli abim olmak üzere özdek ailesine sabır ve başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah lokantacı kadir akdaş ankara

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Alaaddin KAYA İZMİR 4 hafta önce

Merhuma ALLAH dan rahmet aylesine ve es dos, yakınlarına başsağlığı diliyorum mekanı cennet olsun

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Remzi özdem 4 hafta önce

Mekanın cennet olsun nur icinde yat canım dedemmm

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muharrem firik 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cannet olsun

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 4 hafta önce

MERHUM AHMET ÖZDEK EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARININ BAŞI SAĞ OLSUN .

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Sait anteplioglu 4 hafta önce

Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsyn

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Mehmet ÖZKAN /İst 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Tüm aile ve yakınların başı sağolsun.

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