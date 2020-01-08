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Ahmet Özcan 46 yaşında,

Ahmet Özcan 46 yaşında,

Ahmet Özcan 46 yaşında,

Çatova (Maraba) Mahallesi Özcanlar kabilesinden merhum Süleyman ve Fadime Özcan ailesinin oğlu, Hasan Gündoğdu'nun damadı, Musa, Harun, Hasan ve Yıldız Özcan kardeşlerin kardeşi, Ergün Özcan'ın eşi, Süleyman ve Nisanur Özcan kardeşlerin babası, Ahmet Özcan çalışmakta olduğu Cezayir'de elim bir kaza sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 6 Ocak 2020 Pazartesi günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mah. Gökkuşağı Düğün Salonu arkası Ehi Evran Sitesinde okunmaktadır. 
Taziye için tel:
0 537 987 0472 Abisi Musa
0 545 770 6662 Kardeşi Hasan

 


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Hacı Durdu CEHİZ 6 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Ali Akarsu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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123321 6 saat önce

Allah gani gani rahmet eylesin

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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mustafa sungur 5 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerinin ve ailesinin başısagolsun.

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Mustafa sarıçiçek. Avusturya 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah tüm ailesinin

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nuri ışık 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah ailesi ve yakınlarının başı sağolsun

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Akif Selçuk İstanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum

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