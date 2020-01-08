Ahmet Özcan 46 yaşında,

Çatova (Maraba) Mahallesi Özcanlar kabilesinden merhum Süleyman ve Fadime Özcan ailesinin oğlu, Hasan Gündoğdu'nun damadı, Musa, Harun, Hasan ve Yıldız Özcan kardeşlerin kardeşi, Ergün Özcan'ın eşi, Süleyman ve Nisanur Özcan kardeşlerin babası, Ahmet Özcan çalışmakta olduğu Cezayir'de elim bir kaza sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 6 Ocak 2020 Pazartesi günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mah. Gökkuşağı Düğün Salonu arkası Ehi Evran Sitesinde okunmaktadır.

Taziye için tel:

0 537 987 0472 Abisi Musa

0 545 770 6662 Kardeşi Hasan