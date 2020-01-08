Çatova (Maraba) Mahallesi Özcanlar kabilesinden merhum Süleyman ve Fadime Özcan ailesinin oğlu, Hasan Gündoğdu'nun damadı, Musa, Harun, Hasan ve Yıldız Özcan kardeşlerin kardeşi, Ergün Özcan'ın eşi, Süleyman ve Nisanur Özcan kardeşlerin babası, Ahmet Özcan çalışmakta olduğu Cezayir'de elim bir kaza sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 6 Ocak 2020 Pazartesi günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mah. Gökkuşağı Düğün Salonu arkası Ehi Evran Sitesinde okunmaktadır.
Taziye için tel:
0 537 987 0472 Abisi Musa
0 545 770 6662 Kardeşi Hasan
Ahmet Özcan 46 yaşında,
Ahmet Özcan 46 yaşında,
08 Ocak 2020 Çarşamba 14:59
Çatova (Maraba) Mahallesi Özcanlar kabilesinden merhum Süleyman ve Fadime Özcan ailesinin oğlu, Hasan Gündoğdu'nun damadı, Musa, Harun, Hasan ve Yıldız Özcan kardeşlerin kardeşi, Ergün Özcan'ın eşi, Süleyman ve Nisanur Özcan kardeşlerin babası, Ahmet Özcan çalışmakta olduğu Cezayir'de elim bir kaza sonucu vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah gani gani rahmet eylesin
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerinin ve ailesinin başısagolsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah tüm ailesinin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah ailesi ve yakınlarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya